CHP Silivri'den Saraçhane Çağrısına Destek
İlçe Başkanı İbrahim Kömür: 'Demokrasiye sahip çıkıyoruz'
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sürerken, CHP İstanbul İl Örgütü’nün çağrısıyla ilçelerde de eş zamanlı eylemler düzenlendi.
Silivri’de CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer ve vatandaşlar, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkan sloganlar attı. İlçe Başkanı İbrahim Kömür, yaptığı açıklamada “Bu karanlığa teslim olmayacağız. Adaletin, demokrasinin ve halkın iradesinin yanındayız” dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in sosyal medya üzerinden yaptığı “Saat 20.30’da bulunduğunuz yerden ses verin” çağrısına yanıt veren Silivrililer, parti binası önünde bir araya gelerek alkışlar ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.