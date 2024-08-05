CHP Silivri Gençlik Kolları'nda Burak Can Kayıcı Başkan Seçildi

Burak Can Kayıcı, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesindeki rolüne vurgu yaparak, partinin gençlik örgütlerinin önemini belirtti. Kayıcı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde elde edilen başarının, CHP'nin iktidar umudunu artırdığını ve gençlerin omuzlarındaki sorumluluğu büyüttüğünü ifade etti.

Silivri’de partinin bayrağını Belediye Binası’na dikmek için büyük bir çaba harcadıklarını dile getiren Kayıcı, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun "Geleceğin Silivri’si" vizyonuna değindi ve bu vizyon doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kongrede, asil ve yedek il delegeleri de belirlendi. Asil üyeler arasında Buse Nasuhbeyoğlu, Yaren Gümüşpınar, Bahadır İbrahim Gündüz gibi isimler yer alırken, yedek üyeler arasında Atakan Cambazoğlu, İlayda Başar ve Eylül Çıtak bulunuyor. İl delegeleri ise Burak Can Kayıcı, Mehmet Noyan Öpçin, Ebru Onur, Ayberk Keskin ve Şahin Dirik olarak seçildi.

Kayıcı, Gezi Parkı direnişine atıfta bulunarak, gençlerin özgürlükler için mücadeleye devam edeceğini vurguladı. Konuşmasında, partiye dinamizm kazandıran Genel Başkan Özgür Özel, İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi isimlere de teşekkür etti.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 17. Olağan Silivri İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde seçilen Asil ve Yedek İl Delegeleri ile İl Delegeleri şu şekildedir:

Asil Üyeler:

1. Buse Nasuhbeyoğlu

2. Yaren Gümüşpınar

3. Bahadır İbrahim Gündüz

4. Mert Yücegök

5. Yiğit İhsan Yıldız

6. Mehmet Fatih Erdem

7. Görkem Bingöl

8. Göksel Ali Çelik

9. Tuana Öztürk

10. İrem Mutlu

11. Hakan Kandemir

12. Yiğithan Akkaya

Yedek Üyeler:

1. Atakan Cambazoğlu

2. İlayda Başar

3. Eylül Çıtak

4. Sıla Çatalaş

5. Gamze Kaçıran

6. Erencan Ramisoğlu

7. Erkam Dağcı

8. Emre Yazıcı

9. Ataberk Budak

10. Onurcan Çelik

11. Yusuf Demir

12. Kenan Urlu

İl Delegeleri:

1. Burak Can Kayıcı

2. Mehmet Noyan Öpçin

3. Ebru Onur

4. Ayberk Keskin

5. Şahin Dirik