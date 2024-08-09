CHP Silivri Gençlik Kolları'nın Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri Gençlik Kolları, yeni yönetim kurulu üyelerini açıkladı. İlçe Başkanı Burak Can Kayıcı liderliğinde oluşturulan yeni yönetim kurulu, genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekiyor. İşte yeni yönetimde yer alan isimler ve görev dağılımları:
Burak Can KAYICI - İlçe Başkanı
Yaren GÜMÜŞPINAR - İlçe Sekreteri
Buse NASUHBEYOĞLU - Eğitim Sekreteri
Bahadır İbrahim GÜNDÜZ - Eylem ve Etkinlik
Mert YÜCEGÖK - Yerel Yönetimler
Yiğit İhsan YILDIZ - STK ve Meslek Odaları
Mehmet Fatih ERDEM - Hukuk ve Seçim İşleri
Görkem BİNGÖL - Örgüt ve Örgütlenme
Göksel Ali ÇELİK - İdari İşler
Tuana ÖZTÜRK - Bilişim
İrem MUTLU - Sayman
Hakan KANDEMİR - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Yiğithan AKKAYA - Sosyal Politikalar
Yeni yönetim kurulu, ilçede gençlerin sesi olmayı hedefliyor ve çeşitli projelerle Silivri’de etkili bir şekilde çalışmalar yapmayı planlıyor. Göreve yeni atanan Başkan Burak Can Kayıcı, ekibiyle birlikte Silivri’de gençlerin sorunlarına çözüm üretmek ve aktif bir şekilde siyasete katılımlarını sağlamak için çalışacaklarını belirtti.