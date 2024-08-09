CHP Silivri Gençlik Kolları'nın Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Burak Can KAYICI - İlçe Başkanı

Yaren GÜMÜŞPINAR - İlçe Sekreteri

Buse NASUHBEYOĞLU - Eğitim Sekreteri

Bahadır İbrahim GÜNDÜZ - Eylem ve Etkinlik

Mert YÜCEGÖK - Yerel Yönetimler

Yiğit İhsan YILDIZ - STK ve Meslek Odaları

Mehmet Fatih ERDEM - Hukuk ve Seçim İşleri

Görkem BİNGÖL - Örgüt ve Örgütlenme

Göksel Ali ÇELİK - İdari İşler

Tuana ÖZTÜRK - Bilişim

İrem MUTLU - Sayman

Hakan KANDEMİR - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Yiğithan AKKAYA - Sosyal Politikalar

Yeni yönetim kurulu, ilçede gençlerin sesi olmayı hedefliyor ve çeşitli projelerle Silivri’de etkili bir şekilde çalışmalar yapmayı planlıyor. Göreve yeni atanan Başkan Burak Can Kayıcı, ekibiyle birlikte Silivri’de gençlerin sorunlarına çözüm üretmek ve aktif bir şekilde siyasete katılımlarını sağlamak için çalışacaklarını belirtti.