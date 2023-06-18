CHP Silivri İlçe Başkanı Esen'den babalar günü mesajı

Esen, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Yüreğimizde her an sevgisini tazelediğimiz, varlığından güç aldığımız, bizleri şefkatiyle sarıp kucaklayan babalarımız, annelerimizle birlikte en kutsal varlıklarımızdır. Evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımız evlatlarının ömür boyu kahramanlarıdır. Bu anlamlı günde, evlat acısıyla yürekleri dağlanmış şehit babalarımızı unutmamız mümkün değildir. Bu vatana canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizin babalarının ellerinden öpüyor, acılarını bir kez daha paylaşıyorum. Yüreğimdeki tüm nefretle lanetlediğim hain terörün öksüz bıraktığı kardeşlerimi kucaklıyor, bir kez daha sabırlar diliyorum. Hayatını kaybeden babalarımıza Allah’tan rahmet diliyor, babasız büyüyen tüm kardeşlerimize sabırlar diliyorum.

Bu vesileyle çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan tüm saygıdeğer babalar ve baba adaylarının ‘Babalar Günü’nü kutluyor; değerli babalarımızın evlatları, torunları ve tüm sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzurla dolu bir ömür geçirmeleri diliyorum.”

