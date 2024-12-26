CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür: 2024 Değerlendirmesi ve 2025 Dilekleri

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Hürhaber Gazetesi ve Silivri Haber Ajansı ile yaptığı özel görüşmede, 2024 yılında ilçede hayata geçirilen projeleri ve parti olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendirdi. Kömür, yıl boyunca sosyal sorumluluk projelerinden altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimle uyum içinde çalışarak Silivri’nin geleceğine yönelik güçlü adımlar attıklarını belirtti.