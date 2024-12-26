CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür: 2024 Değerlendirmesi ve 2025 Dilekleri
CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, 2024 yılını değerlendirerek 2025 yılına dair görüşlerini paylaştı. İlçede gerçekleştirilen projeler, elde edilen sonuçlar ve siyasi gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulunan Kömür'e, Silivri Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Önder Çolak da eşlik etti.
CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Hürhaber Gazetesi ve Silivri Haber Ajansı ile yaptığı özel görüşmede, 2024 yılında ilçede hayata geçirilen projeleri ve parti olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendirdi. Kömür, yıl boyunca sosyal sorumluluk projelerinden altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimle uyum içinde çalışarak Silivri’nin geleceğine yönelik güçlü adımlar attıklarını belirtti.