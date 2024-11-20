CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür'den Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocukların toplumun en savunmasız ve en değerli varlıkları olduğunu belirtti. Kömür, çocukların yalnızca fiziksel ve gelişimsel yönleriyle değil, toplumun geleceği açısından da hayati bir öneme sahip olduklarını ifade etti.

Açıklamasında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocuk haklarını güvence altına aldığını hatırlatan Kömür, şu ifadelere yer verdi:

“Her çocuğun sağlık, eğitim, güvenlik ve sağlıklı gelişim gibi temel haklara doğuştan sahip olduğunu biliyoruz. Ancak dünya genelinde milyonlarca çocuk, savaşlar, kötü muamele, yoksulluk ve temel hizmetlere erişimde zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Çocuk hakları ihlalleri, yalnız bugünü değil geleceğimizi de tehdit eder niteliktedir.”

Kömür, çocuk haklarının korunmasının yalnızca yasal düzenlemelerle değil, aynı zamanda insani bir görev olduğunu belirterek, herkesin bu sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Çocukların sağlıklı, eğitimli, mutlu ve güvenli bir geleceğe sahip olmalarının toplumun temel görevi olduğunu söyleyen Kömür, şunları ekledi:

“Çocuklar geleceğimizin teminatıdır. Onları savunmak ve korumak insanlığın ortak sorumluluğudur. Çocuk Hakları Günü vesilesiyle çocuklarımızın haklarına saygı gösterilmesi, bu hakların korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyor, tüm çocuklarımız için aydınlık bir gelecek diliyorum.”