CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür'den Özgür Çelik Soruşturmasına Tepki
CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.
CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Kömür, soruşturmanın halkın iradesini baskı altına alma ve demokratik hakları engelleme girişimi olduğunu belirterek, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
İbrahim Kömür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
*“CHP İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’e yönelik başlatılan soruşturma, halkın iradesini baskı altına alma ve demokratik hakları engelleme girişimidir. Ne baskılar bizi yolumuzdan alıkoyabilir ne de halkın sesini susturabilirsiniz!
Hak, hukuk ve adalet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.”