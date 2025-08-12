CHP Silivri İlçe Başkanlığı'nda Hafta Ziyareti ve Kongre Daveti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe Başkanı İbrahim Kömür’e teşekkür ederek, 12 Ağustos’taki kongre gündemli toplantıya davet çağrısı yaptı.

Hafta CHP İlçe Başkanlığı Ziyareti ile Başladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, haftaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanlığı’nda başladı. İlçe Başkanı İbrahim Kömür’ü makamında ziyaret eden Balcıoğlu, örgüt adına gösterdiği emek, özveri ve güçlü çalışmalar için teşekkürlerini iletti.

Başkan Balcıoğlu, “Partimizin bayrağını daha ileriye taşımak ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerini her alanda yaşatmak için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

12 Ağustos’ta Kongre Gündemli Örgüt Toplantısı

Balcıoğlu, açıklamasında tüm partililere önemli bir davet de iletti. 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek İlçe Kongresi Gündemli Örgüt Toplantısı’na tüm yol arkadaşlarını ve partilileri davet eden Balcıoğlu, “Birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, geleceğe dair yol haritamızı birlikte belirleyeceğimiz bu önemli toplantıda buluşmak dileğiyle…” ifadelerini kullandı.