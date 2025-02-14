CHP Silivri Kadın Kolları Hızır Lokması'nda Buluştu
CHP Silivri İlçe Kadın Kolları üyeleri, Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı Silivri Cemevi'nde düzenlenen Hızır Kurbanı ve Lokması programına katıldı. Birlik ve dayanışmanın vurgulandığı etkinlikte, dualar edilerek lokmalar paylaşıldı.
CHP Silivri İlçe Kadın Kolları üyeleri, Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı Silivri Cemevi'nde düzenlenen Hızır Kurbanı ve Lokması programına katıldı. Birlik ve dayanışmanın vurgulandığı etkinlikte, dualar edilerek lokmalar paylaşıldı.
Vakıf Başkanı Süheyl Kırkıcı, programa katılan CHP’li kadınlara teşekkür etti. CHP Silivri Kadın Kolları, etkinlik sonrası yaptığı paylaşımda, “Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı Silivri Cemevi'nde Hızır Cemi, Hızır Kurbanı ve Lokması'na katılım sağladık. Yapılan ibadetler, dualar ve paylaşılan lokmalar Hak katında kabul ola! Birliğimiz daim ola!” ifadelerine yer verdi.