CHP Silivri Kadın Kolları'ndan Çocuk İstismarı ve Kadına Şiddet Olaylarına Sert Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri Kadın Kolları, Türkiye’de son dönemde artan çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet olaylarına karşı bir basın açıklaması yaparak, tepkisini dile getirdi. Silivri’de yapılan açıklamada, Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın acısı hâlâ tazeyken, Tekirdağ’da 2 yaşındaki Sıla bebeğin istismara uğrayarak hastaneye kaldırılması toplum vicdanını derinden sarstı.

"6284 Sayılı Kanunun Tam Uygulanması Şart"

CHP Silivri Kadın Kolları, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet vakalarının münferit olaylar olmadığını, bunun yapısal bir sorun olduğunu belirtti. Özellikle 6284 sayılı Aileyi Koruma ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun etkin bir şekilde uygulanmadığına dikkat çeken kadın kolları, fail odaklı bir adalet anlayışının değil, mağdur odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Yargı süreçlerinde cezaların hafifletilmesi ihtimalinin, bu tür şiddet vakalarının tekrarlanacağı endişesini artırdığı ifade edildi.

Uluslararası Anlaşmalar ve Cezasızlık Politikaları Eleştirildi

Açıklamada, Türkiye’nin taraf olduğu Lanzarote Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası anlaşmaların tam anlamıyla uygulanmasının bir zorunluluk olduğu vurgulandı. CHP Silivri Kadın Kolları, cezasızlık politikalarının sona erdirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, çocukların ve kadınların korunması için hukukun kararlı bir şekilde işletilmesi çağrısında bulundu.

"Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz"

CHP Silivri Kadın Kolları, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarına karşı mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti. “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz!” sloganıyla seslerini duyuran kadın kolları, toplumun her kesimi için güvenli ve onurlu bir yaşam sağlanana dek bu mücadelenin takipçisi olacaklarını belirtti.