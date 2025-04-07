CHP Silivri Kadın Kolları'ndan İmamoğlu'na İmza Desteği: 'Birlikteyiz, Güçlüyüz!'

CHP Silivri Kadın Kolları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlatılan imza kampanyasına destek çalışmalarını sahada sürdürüyor. CHP Silivri İlçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen kampanya, ilçede yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

CHP Silivri Kadın Kolları Başkanı Derya Erdim ve yönetimi, Perşembe Pazarı ve Kiptaş Siteleri'nin ardından son olarak Mimarsinan Mahallesi, Selimpaşa Emlak Konutları, Güzelkent Sitesi ve Selimpaşa Pazarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Demokrasiye destek çağrısını vatandaşlara ileten Başkan Derya Erdim, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kadınlar, gençler, çocuklar ve herkes daha adaletli bir ülkede yaşasın diye hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Demokrasi için, hak, hukuk ve adalet için; ‘Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek için imza veriyorum' kampanyasıyla direnişimiz ve mücadelemiz hak yerini bulana kadar sürecek. Birlikteyiz, güçlüyüz!”

CHP Kadın Kolları, vatandaşlardan gelen ilgiden memnun olduklarını belirterek, imza kampanyası çalışmalarının önümüzdeki günlerde de farklı mahallelerde süreceğini bildirdi.