CHP Silivri Kadın Kolları Üye Çalışmalarına hız verdi

CHP Silivri İlçe Kadın Kolları, üye güncelleme ve yeni üye kazanım çalışmalarına hız verdi. İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Erdim, üye çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Erdim, yaptığı açıklamada, “İlçe Başkanlığımızda üye güncelleme ve yeni üye yapımına yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Partimize katılım gösteren yeni üyelerimizle birlikte daha güçlü bir örgüt yapısı oluşturmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

CHP Silivri İlçe Örgütü, üye çalışmalarının yanı sıra saha faaliyetleriyle de parti politikalarını vatandaşlara aktarmaya devam ediyor.