CHP Silivri'nin Eski İl Genel Meclis Üyesi Av. Ertuğrul Kutluay Hayatını Kaybetti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri geçmiş dönem İl Genel Meclis Üyelerinden Av. Ertuğrul Kutluay'ın vefatı, Silivri ve çevresinde büyük üzüntü yarattı. CHP'ye uzun yıllar hizmet etmiş olan Kutluay, saygın kişiliği ve çalışmalarıyla tanınıyordu.
Merhumun cenazesi, 17 Ocak 2025 Cuma günü Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip kaldırılacak ve Hadımköy Mezarlığı’na defnedilecek.
CHP camiası ve sevenleri, Kutluay’ı son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya gelecek. Kutluay’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun.