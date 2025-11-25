'CHP Silivri Örgütünden Birlik ve Dayanışma Mesajı'

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, dün akşam gerçekleştirilen örgüt toplantısında partililere seslenerek, üç yıllık süreçte hedeflerinin partiyi daha güçlü bir konuma taşımak olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da katıldığı toplantıda birlik, dayanışma ve mücadelenin önemine dikkat çekildi.

“Silivri’nin helal oylarıyla seçilen belediye başkanımızla yan yanayız”

Toplantıya katılan partilileri selamlayan Doruk Bulut, konuşmasının açılışında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet Halk Partimizin değerli örgütü, kıymetli ilçe yöneticilerim ve tüm yol arkadaşlarım… Silivri’nin helal oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu’yla birlikte bugün burada aynı heyecanla buluştuk.”

Bulut, ilçe kongresinin ardından yönetim olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, “Partimizin çıtasını her gün yükseltmek için tüm gücümüzle çalışacağız.” dedi.

“Mağdurun, emekçinin, hakkı gasp edilenin yanında olduk”

Konuşmasında görev sürecine dair önemli başlıklar paylaşan Bulut, örgütün sahadaki çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

“İşten çıkarılan işçilerimizin yanında olduk.”

“Taş ocaklarında mağdur edilen vatandaşlarımızın sesi olduk.”

“Ormanları kesilen, tarihi yok edilmek istenen Daramandıra halkının yanında durduk.”

Her hafta farklı mahallelerde pazar ziyaretleri yaptıklarını hatırlatan Bulut, vatandaşın ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek, “Pazarda ateş pahası ürünleri almakta zorlanan yurttaşlarımızın sesi olduk. Aynı çileyi çeken pazar esnafını da gündeme taşıdık.” ifadelerini kullandı.

“Gerçek gündem ekonomi, adalet arayışı ve halkın geçim derdi”

Türkiye’nin temel sorununun adalet ve ekonomi olduğunu vurgulayan Bulut, iktidarın CHP’li belediye başkanlarını hedef alan tutumuna da değindi:

“Yargı eliyle partimize pranga vurulmak isteniyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasına kadar uzanan bir anlayışla karşı karşıyayız. Gerçek sorun ise mutfaktaki yangın, geçim sıkıntısıdır.”

“Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım’da Silivri örnek bir birliktelik sergiledi”

Bulut, CHP Silivri Örgütü’nün son aylarda düzenlediği kitlesel katılımlı etkinlikleri hatırlatarak, “Cumhuriyet Bayramımızı büyük coşkuyla kutladık, 10 Kasım’da Atamıza binlerle yürüdük, bugün de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü hep birlikte eda ettik.” dedi.

“Bugün burada güçlü bir aile olduğumuzu bir kez daha gördük”

Konuşmasının sonunda örgüt içi istişare bölümüne geçileceğini belirten Doruk Bulut, basın mensuplarından toplantının kalan kısmı için müsaade isteyerek şunları söyledi:

“Bugün burada göz göze bakınca bu büyük ailenin gücünü bir kez daha gördüm. Söz verdiğimiz gibi, örgüt toplantılarımıza devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.”

Toplantı basına kapalı devam etti.