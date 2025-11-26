'CHP Silivri Örgütünden Birlik ve Dayanışma Mesajı'

Doruk Bulut: “Partimizin çıtasını her gün daha yukarı taşıyacağız”

“Silivri’nin helal oylarıyla seçilen belediye başkanımızla yan yanayız”

Toplantıya katılan partilileri selamlayan Doruk Bulut, konuşmasının açılışında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet Halk Partimizin değerli örgütü, kıymetli ilçe yöneticilerim ve tüm yol arkadaşlarım… Silivri’nin helal oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu’yla birlikte bugün burada aynı heyecanla buluştuk.”

Bulut, ilçe kongresinin ardından yönetim olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, “Partimizin çıtasını her gün yükseltmek için tüm gücümüzle çalışacağız.” dedi.

“Mağdurun, emekçinin, hakkı gasp edilenin yanında olduk”

Konuşmasında görev sürecine dair önemli başlıklar paylaşan Bulut, örgütün sahadaki çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

“İşten çıkarılan işçilerimizin yanında olduk.”

“Taş ocaklarında mağdur edilen vatandaşlarımızın sesi olduk.”

“Ormanları kesilen, tarihi yok edilmek istenen Daramandıra halkının yanında durduk.”

Her hafta farklı mahallelerde pazar ziyaretleri yaptıklarını hatırlatan Bulut, vatandaşın ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek, “Pazarda ateş pahası ürünleri almakta zorlanan yurttaşlarımızın sesi olduk. Aynı çileyi çeken pazar esnafını da gündeme taşıdık.” ifadelerini kullandı.

“Gerçek gündem ekonomi, adalet arayışı ve halkın geçim derdi”

Türkiye’nin temel sorununun adalet ve ekonomi olduğunu vurgulayan Bulut, iktidarın CHP’li belediye başkanlarını hedef alan tutumuna da değindi:

“Yargı eliyle partimize pranga vurulmak isteniyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasına kadar uzanan bir anlayışla karşı karşıyayız. Gerçek sorun ise mutfaktaki yangın, geçim sıkıntısıdır.”