CHP Silivri'ye, Gümüşyaka'da yoğun ilgi

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı, Gümüşyaka'da Pazar esnafını ve vatandaşları ziyaret etti.

CHP Silivri'ye, Gümüşyaka'da yoğun ilgi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Pazar esnafının sorunları dinleyen CHP heyetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretlerle ilgili olarak açıklama yapan İlçe Başkanı Berker Esen “Gümüşyaka Mahallemizde pazar ziyareti gerçekleştirerek pazar esnafı ve vatandaşlarımızın dertlerini dinledik. Esnaf şikayetçi, halk çaresiz, pazar arabaları boş, Umut olmaya geliyoruz. Hayat pahalılığı, işsizlik ve ekonomik sorunları iktidarımızda çözeceğiz” dedi.

CHP Silivri'ye, Gümüşyaka'da yoğun ilgi
CHP Silivri'ye, Gümüşyaka'da yoğun ilgi
CHP Silivri'ye, Gümüşyaka'da yoğun ilgi
CHP Silivri'ye, Gümüşyaka'da yoğun ilgi