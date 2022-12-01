CHP Silivri'ye, Gümüşyaka'da yoğun ilgi
Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı, Gümüşyaka'da Pazar esnafını ve vatandaşları ziyaret etti.
Pazar esnafının sorunları dinleyen CHP heyetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretlerle ilgili olarak açıklama yapan İlçe Başkanı Berker Esen “Gümüşyaka Mahallemizde pazar ziyareti gerçekleştirerek pazar esnafı ve vatandaşlarımızın dertlerini dinledik. Esnaf şikayetçi, halk çaresiz, pazar arabaları boş, Umut olmaya geliyoruz. Hayat pahalılığı, işsizlik ve ekonomik sorunları iktidarımızda çözeceğiz” dedi.