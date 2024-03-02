CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Şahan: 'Gelecek 5 yıl için tam 147 proje hazırladık'

CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, "Gelecek 5 yıl için tam 147 proje hazırladık. ’Şişlibizim’ uygulamasıyla, bu kentte yaşayan herkesin yaşamını kolaylaştırmak üzere tüm hizmetleri tek bir uygulamada toplayacağız. Göreve gelir gelmez İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 21 bin metre karelik kent parkı projemizi hayata geçireceğiz. Otopark sorununu azaltacak ilk etapta toplam 15 yeni otopark yapacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, ’Şişli’nin Gelecek İçin Bir Planı Var’ hedefiyle 5 yıllık 147 projesinin tanıtım programına katıldı. Şişli’deki bir otelde düzenlenen programa Şahan’ın yanı sıra vatandaşlar ve protokol de katıldı.

"Göreve geldiğim an planımızı devreye sokarak, Afet Yönetim Merkezi’ni ilçemize kazandıracağız"

Programda konuşan Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, "Bu vatanı nasıl koruyorsak bu ilçeyi de ranta karşı öyle korumak için canla, başla çalışacağız. Daha fazla gri, daha fazla beton, daha fazla trafik Şişli’de olmayacak. Türkiye’nin ilk 100 şirketinden 26’sına ev sahipliği yapan ve ülke ekonomisinin kalbi Şişli’yi sosyal adaletin, dayanışmanın, yenil nesil belediyeciliğin de kalbi yapacağız. Şişli Vizyon Planı’mızla gelecek 5 yıl için tam 147 proje hazırladık. ’Şişlibizim’ uygulamasıyla, bu kentte yaşayan herkesin yaşamını kolaylaştırmak üzere tüm hizmetleri tek bir uygulamada toplayacağız. Olabilecek İstanbul depremi gibi önemli bir gündemi olan metropolde, ilçemizin planlarını afet odaklı bir çerçevede hazırlayacak, kentsel dönüşüm sürecinin önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Rantı değil insan yaşamını esas alan ’Yaşam Odaklı Kentsel Dönüşüm’ ana ilkemiz olacak. Afet Yönetim planımızın ön hazırlıklarını tamamladık. Göreve geldiğim an planımızı devreye sokarak, Afet Yönetim Merkezi’ni ilçemize kazandıracağız" şeklinde konuştu.

"Ekrem Başkan’ın öncülüğünde başlattığımız ’Deprem Seferberliği’ çalışmalarında etkin rol aldım"

Her mahalleye hizmet edecek Deprem Duyarlı Parklar yapacaklarını söyleyen Şahan, "Ekrem Başkan’ın öncülüğünde başlattığımız ’Deprem Seferberliği’ çalışmalarında etkin rol aldım. İlçemizde de ’Deprem Seferberliği’ başlatacağız. Göreve gelir gelmez İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 21 bin metre karelik kent parkı projemizi hayata geçireceğiz. Bu proje ile; spor ve çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, muhtarlık binası, otopark ve kreş gibi pek çok fonksiyonla mahallenin ihtiyaçlarına yanıt vereceğiz. Şişli’nin çocukları ne yazık ki dört duvar arasında, akranlarıyla sosyalleşemeden, yalnız büyüyor. Bizim Sokak projemiz, çocuklarımızın daha özgür ve mutlu bir çocukluk dönemi geçirmesi için sadece başlangıç olacak. Her hafta sonu 15 olmak üzere ayda toplam 60 sokakta araç geçişini durduracağız. Bu sokakları hafta sonu araç trafiğine kapatarak toplamda 32 bin metre karelik bir kamusal alan kazanmış olacağız. Mecidiyeköy Meydandan Maçka Parkı’na uzanan bir aksta, trafiği hafifletmek için 2 buçuk kilometrelik bisiklet ve scooter yolu inşa edeceğiz. Şişli’nin mekansal olarak sakinleşmeye, araç gürültüsünden arındırılmaya ihtiyacı var. İlk etapta Halaskargazi Mahallesi ve Teyyareci Fehmi Sokağı’nı kapsayan bölgede toplam 2 kilometrelik bir güzergahı yayalaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"Şişli, eşitlik politikalarında sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin de öncü ilçesi haline gelecek"

Otopark sorununun ilçenin en büyük sorunlarından biri olduğunu belirten Şahan, "Otopark sorununu azaltacak ilk etapta toplam 15 yeni otopark yapacağız. Bizim anlayışımız güçlü birey, güçlü aile, güçlü demokrasiye dayanmakta. 3 ile 6 yaş arası çocuklarımızın güvenle oyun oynayabilecekleri ve eğlenirken öğrenecekleri 12 adet Çocuk Oyun Merkezi kuracağız. Bu merkezlerde her çocukla özel olarak ilgilenilecek. Annelerin pazara, doktora ve benzeri bir yere giderken ’çocuğumu nereye bırakacağım’ derdi olmayacak. Acil durumlarda güvenle çocuklarını bırakabilecek. Şişli’de yaşayan hiçbir genç işsiz kalmayacak. Kariyer ve Yetkinlik Yönetim Merkezi ile 10 bin kişiye istihdam odaklı kariyer imkanları sunacağız. 5 yılda 15 bin gencimizi kültür sanat etkinlikleri ile ücretsiz olarak buluşturacağız. İhtiyaç sahibi Şişlili üniversite öğrencilerimiz, ilçemizde belirlenmiş restoranlarda ücretsiz yemek yiyebilecek. Şişli, eşitlik politikalarında sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin de öncü ilçesi haline gelecek. 25 mahallemizde düzenli bir aralıkta özellikle çocuklarımız için ağız ve diş taraması yapacağız. Yaş almış ve engelli yurttaşlarımızın evlerinde günlük yaşamlarına konfor sunacak düzenlemeler yapacak yılda 500 evin tadilat, bakım onarımını karşılayacağız" diye konuştu.

"Parolamız, ’İstanbul kazanacak’. Pusulamız, ’1 oy İstanbul’a, 1 oy Şişli’ye, 1 oy Belediye meclisine olacak"

Turizm sektöründe önemli bir iddialarının olduğunu söyleyen Şahan, "Sektördeki işbirliğini artırmak amacıyla ilgili aktörleri bir araya getirerek Şişli Turizm Platformunu kuracağız. İbadethaneler hepimizin kutsal mekanları. Tüm ibadethanelere hak ettiği kıymeti vereceğiz. İlçemize gelen geri bildirimler doğrultusunda 1 Cem evi inşa edeceğiz. Farklı dillerin, etnik ve inanç gruplarının mirasını hep birlikte yaşatacağız. Kültürel zenginliğini yaşatmak ve yarınlara taşımak amacıyla Şişli Birlikte Yaşam Ajandası’nı hayata geçireceğiz. Bu kenti hak ettiği değere ve hizmete eriştirmek için, ülkemizin demokrasi umudunu yaşatmak, karanlığa bir ışık daha yakmak için aklımızla, kalbimizle, tüm ruhumuzla Şişli’deyiz. İstanbul’un 2024 hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz. 80 milyon için kazanacağız. Yurdumuzun yaralarını Cumhuriyetin aydınlık değerleriyle saracağız. Parolamız, ’İstanbul kazanacak’. Pusulamız, ’1 oy İstanbul’a, 1 oy Şişli’ye, 1 oy Belediye meclisine olacak. Her şey çok daha güzel olacak. İstanbul’un kalbi Şişli’de atacak" ifadelerini kullandı.