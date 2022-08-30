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CHP ve İYİ Parti'den Protesto

CHP ve İYİ Parti Silivri İlçe başkanlıkları, bugün Atatürk Anıtı sonrasında resmi programda yer alan Kaymakamlıktaki tebrikat programına katılmadı.

CHP ve İYİ Parti'den Protesto
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Katılmama kararını açıklayan CHP İlçe Başkanı Berker Esen “Bazı özel ve önemli günleri tam gün kutlayanlar maalesef 30 Ağustos Zafer Bayramı’na sadece 30 dakika ayırmışlardır. Bugün bu zaferin 10. Yılıdır. 100.yılını kutladığımız bugün de 30 dakikayla bu töreni geçiştiriyorlar. Bu yüzden de Kaymakamlıktaki tebrikat programına katılmayacağız” dedi.

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Yusuf Eker

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