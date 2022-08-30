CHP ve İYİ Parti’den Protesto

Katılmama kararını açıklayan CHP İlçe Başkanı Berker Esen “Bazı özel ve önemli günleri tam gün kutlayanlar maalesef 30 Ağustos Zafer Bayramı’na sadece 30 dakika ayırmışlardır. Bugün bu zaferin 10. Yılıdır. 100.yılını kutladığımız bugün de 30 dakikayla bu töreni geçiştiriyorlar. Bu yüzden de Kaymakamlıktaki tebrikat programına katılmayacağız” dedi.

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