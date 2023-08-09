CHP'ye üye kayıtları devam ediyor.

13 Ağustos Pazar günü yapılacak olan kongre öncesinde Başkan Berker Esen, partiye yeni üyelere rozetlerini takmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde de Silivri’nin tanınan siması iş insanı Volkan Malkoç da CHP’ye üye olan isimlerdendi. Malkoç, partiye üyeliği sonrasında sosyal medya hesabından “Silivri için gelecek için yine yeniden can kardeşimle yola devam, inşallah kongremiz hayırlara vesile olsun.Her zaman yanındayız “ifadelerini kullanarak paylaştı.