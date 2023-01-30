Chugtai Sanat Ödülleri 2022 yarışması ödül dağıtım töreni Adana'da düzenlendi

Chughtai Sanat Ödülleri 2022 yarışması ödül dağıtım töreni bugün Adana’da gerçekleştirildi.

Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Adana Valisi Süleyman Elban baş konuk olarak katılığı etkinliğe ayrıca Pakistan’ın Adana Fahri Başkonsolosu Mehmet Ali Bilici, Pakistan’ın Adana Fahri Yatırım Danışmanı Erkan Aslan, Pakistan Büyükelçiliği ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrenciler, velileri ve öğretmenleri katıldı.

Adını ünlü Pakistanlı sanatçı Abdul Rahman Chughtai’den alan Chughtai Sanat Ödülleri Yarışması, Pakistan Büyükelçiliği tarafından 2011 yılından bu yana Türkiye’deki lise öğrencileri arasında düzenleniyor. Her iki ülke de 30 Kasım 2022’de diplomatik ilişkilerin 75. yılını kutladı. Yarışma daha önce Ankara, Konya, Bursa ve Bitlis illerinde düzenlenmişti.

Etkinlikte konuşan Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Yousaf Junaid, “Pakistan-Türkiye özel ilişkisinin zaman, coğrafya ve siyasetin sınırlarını aşan ortak kültürel, dini ve manevi bir mirasa gömülü olduğunu belirtti. İki ülkenin birbirini savunduğu sayısız davası bulunmaktadır. İster Pakistan’ın Kıbrıslı Türklere siyasi, diplomatik ve manevi desteği, ister Türkiye’nin Keşmirlileri desteklemek için küresel forumlarda sesini yükseltmesi olsun, bu liste uzundur ve kardeşliğimizi yansıtmaktadır” dedi.

Büyükelçi Junaid, yarışmaya katılan öğrencilerin üreticiliğine, yeteneğine ve sıkı çalışmasına hayran kaldığını belirtirken, öğrencilerin Pakistan-Türkiye kardeşliğini etkileyici bir şekilde resmettiklerini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Junaid ayrıca, “Genç neslimizin bu örnek dostluğa olması gerektiği gibi değer verdiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Burada sergilenen resimler her şeyi söylüyor” diye ekledi.

Chugtai Sanat Ödülleri 2022 yarışmasında, İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi’nden Heja İnci’nin tablosu birinci, 75.Yıl Anadolu Lisesi’nden Burcu Ezel Yıldız ikinci, Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Çağla Zengin üçüncü olurken, Büşra Haktan Acış, Zerda Pehlivan ve Ayda Öztürk’te ’Yükselen Sanatçı’ ünvanını almaya hak kazandı.