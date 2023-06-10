Çiçeği burnunda sanatçılardan karma sergi

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) bünyesinde eğitim alan öğrencilerin çalışmalarından oluşan Geleneksel Sanatlar ve El Sanatları Karma Sergisi kapılarını açtı.

Esenler Belediyesi Sanat Evi’nde (ESEV) eğitim alan öğrencilerin yıl boyunca binbir emekle ortaya koydukları el emeği eserler, Geleneksel Sanatlar ve El Sanatları Karma Sergisi’nde meraklıların ilgisine sunuldu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde dün kapılarını açan sergide yağlı boya, kaligrafi, hat, resim, seramik, çini, karakalem, geometrik desenler, ahşap rölyef, kağıt rölyef, tezhip ve karikatür gibi sanat dallarında eğitim alan öğrencilerin eserlerine yer verildi. 120 eserin yer aldığı sergi, Haziran ayı sonuna kadar kapılarını açık tutacak.

"Güzelliğin peşinde olan tek varlık insandır"

Serginin açılış programında konuşan ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, “Sanat, insana mahsus bir şeydir. Güzelliğin peşinde olan tek varlık insandır. Çünkü Rabbimiz böyle yaratmıştır. Dolayısıyla insan kendi çevresini ve yaşadığı ortamı ne kadar güzelleştiriyorsa yaratılış gayesini o kadar pekiştiriyordur. Öğrenci ve öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

"Sanatla uğraşmayı çok seviyorum"

ESEV’de resim kursuna katılan ve sergide eserleri sergilenen Ayşegül Ekim, "Uzun süredir ESEV’de eğitimler alıyorum. Seramik kursuna da katıldım. ESEV çok güzel bir kurum. Burada sanatseverlere çok büyük bir hizmet sunuluyor. Çeşitli branşlarda eğitim veriliyor. Sanatla uğraşmayı çok seviyorum. Seramikte bir şeyleri şekillendiriyoruz. Resimde de öyle. Uzun uğraşlar veriyoruz. Burada sosyalleşiyor ve güzel ilişkiler kuruyoruz. Birbirimizle yardımlaşıyoruz. Bu sergide yağlı boya eserlerim var” ifadelerini kullandı.

"Resme yeteneğimin olduğunu fark ettim"

3 yıldır resim kursuna katılan Davut Şahan ise şunları kaydetti:

“Sanatla uğraşmak benim açımdan çok keyifli çünkü çok yoğun çalışan birisiyim. Yazılım uzmanı olarak çalışırken burada bambaşka bir şeyle meşgul oluyorum. Çok farklı bir deneyim oluyor benim için. Emekliliğime şimdiden yatırım yapıyorum. Resme karşı bir yeteneğimin olduğunu burada fark ettim. Etrafımdaki insanlara yaptığım eserleri hediye ediyorum. ESEV, çok keyifli bir yer. Tam bir kampüs. Herkesin gelmesi gereken bir yer. Müdavimi oluyor insan. Bugün de eserlerim sergileniyor. Çok mutluyum."