Çiçekdağı ve Mucur Belediyesi deprem bölgesinde depremzedelere destek oluyor

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, afet bölgesinde depremzedelere destek oluyor.

Depremin hemen sonrasında oluşturulan yardım kolilerini deprem bölgesine ulaştıran ilçe belediyesi bizzat başkan Hasan Hakanoğlu’nun da katıldığı arama kurtarma faaliyetleriyle depremzedelere destek olmaya çalışıyor.

Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, yaptığı açıklamada; çalışma arkadaşlarıyla beraber depremin ağır hissedildiği ve bina yıkımlarının çok olduğu yerlerden biri olan İskenderun’a, yaraları sarmaya gittiklerini söyledi. Bölgede enkaz altında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülürken Kırşehir’in Mucur ilçesinde de hummalı bir çalışma devam ettiriliyor. Mucur ilçe belediye başkanı Atılgan Yılmaz ise ilçede herkesin deprem bölgesi için seferber olduğunu gerekenin hızlılıkla yapılmaya çalışıldığını belirtti. Türkiye’de her coğrafyadan da bölgeye yardım seferberliği başlatıldı.