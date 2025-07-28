Çift ana dal, uluslararası program ve burs: Üniversite tercihinde aranacak temel kriterler

Üniversite tercihi yapacak gençlere tavsiyeler veren Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz; akademik kadro kalitesi, uluslararası fırsatlar, burs imkanları, çift ana dal-yan dal imkânları ve 24 saat yaşayan kampüs gibi kritik başlıklara dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Üniversite tercih dönemine sayılı günler kala Kadir Has Üniversitesi’nin tanıtım günleri de başladı. Kampüsü ziyaret eden aday öğrencilerle bir araya gelen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dair önemli mesajlar verdi. Üniversite tercihinin gençlerin hayatında dönüm noktası olduğunu vurgulayarak "Keşke dememek için üniversiteleri yerinde görün, kalbinize uyan kampüsü seçin. Karar verdikten sonra da ileriye bakın" diyerek adaylara bilinçli ve cesur tercihler yapma çağrısı yaptı.

Akademik kadroya dikkat: "Güncel bilgi veren hocayı seçin"

Üniversite tercihinde en az kampüs kadar akademik kadronun da kritik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, öğrencilerin hocaların özgeçmişlerini incelemelerini önerdi. "Yayın yapan, proje yürüten hocalar güncel bilgi verir. Eski ders notlarıyla değil, dünyayla bağlantılı içeriklerle eğitim alırsınız" dedi.

Uluslararası imkanlar ve araştırma deneyimi

Erasmus ve benzeri değişim programlarının değerine dikkat çeken Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "Siz yurtdışına çıkmasanız bile dünya size geliyor. Üniversitenizin bu fırsatları verip vermediğine mutlaka bakın" diyerek lisans seviyesinde araştırma deneyimi kazandıran programların önemine değindi. "Araştırma gruplarında edindiğiniz deneyim, hiçbir derste öğrenemeyeceğiniz bir yetkinliktir" dedi.

24 saat yaşayan kampüs ve sosyal hayat

Kampüs yaşamının üniversite deneyiminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "Kapılarını akşam kapatan bir üniversiteye gitmeyin. Kampüs 24 saat yaşamalı. Sosyal ve kültürel kulüpler öğrencilere farklı dünyalar açar" diyerek üniversitelerinin canlı kampüs yaşamına dikkat çekti.

Esnek eğitim: Çift ana dal ve yan dal kolaylığı

Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, öğrencilerin sadece tek bir bölümle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade ederek üniversitelerinin sunduğu esnek yapıyı şöyle anlattı:

"İsteyen öğrenci, istediği alanda çift ana dal yapabilir. Öğrencinin seçimine güveniyoruz. Ayrıca biz, YÖK’ün belirlediği not ortalaması dışında ek bir şart aramıyoruz."

Burs politikası: "Paran yoksa da fırsatın var"

Üniversitenin burs imkanlarına da değinen Feyiz, ÖSYM burslarının yanı sıra 20 bin ile 150 bin arasındaki sıralamalarda öğrencilere yüzde 75’e varan indirim sağlandığını açıkladı. "Paranız yoksa bu çalışkan olmadığınız anlamına gelmez. Biz bu gençlere fırsat sunuyoruz. Ayrıca burs, not düşünce kesilmez, öğrenci başka bölüme geçse bile devam eder. Çünkü bursu bölüme değil, öğrenciye veriyoruz" dedi.

Proje tabanlı eğitim ve sınavsız öğrenme

Kadir Has Üniversitesi’nde uygulanan proje tabanlı eğitim modeli ve çekirdek programla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, klasik yazılı sınavların kaldırıldığını, öğrencilerin yaparak ve üreterek öğrendiğini ifade etti. Aday öğrencileri, detaylı bilgi almak için okulun internet adresine davet etti.

"Kendinize güvenin"

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Prof. Dr. Feyiz, "Biz öğrenciye güvenen bir üniversiteyiz. Siz de kendinize güvenin. Hayallerinizin peşinden cesurca gidin" diyerek tercih dönemindeki tüm gençlere ilham verici bir mesaj verdi.

"Tercih yaparken sıralamaya dikkat edin"

Kadir Has Üniversitesi Tanıtım Birimi’nde Tanıtım Uzmanı Ceyda Balcı ise şunları söyledi:

"Öncelikle, öğrenciler tercih yaparken seçecekleri bölümün hangi yerleşkede olduğuna dikkat etmeli. Bunun yanı sıra, tercih listesini oluştururken başarı sıralamalarına odaklanmak çok önemli. Çünkü her yıl sınava giren öğrenci sayısı değişkenlik gösterdiği için puanlar yerine başarı sıralaması daha belirleyici oluyor. Öğrencilerin sağlıklı bir tercih listesi oluşturabilmesi için, başarı sıralamalarından daha yüksek, sıralamalarına yakın ve bir tık altında olan bölümleri tercih listelerine eklemeleri faydalı olacaktır. Bu strateji, daha güvenli ve isabetli tercihler yapmalarını sağlar."

"Öğrencilerimiz ve velilerimizden en sık aldığımız sorular arasında Erasmus imkânları, çift ana dal ve yan dal imkanları yer alıyor. Özellikle bu imkânların ücretsiz sunulup sunulmadığı merak ediliyor. Üniversite olarak ücretsiz çift ana dal ve yan dal imkânları sunmamız, öğrenciler için gerçekten büyük bir fırsat. Bunun yanı sıra, "Hazırlık sınıfında kalırsam bursum kesilir mi?" ya da "Lisans eğitimim uzarsa bursum devam eder mi?" gibi sorular da sıkça geliyor. Üniversitemizin burs devamlılığı politikası, bu konuda öğrencilerin ve velilerin güvenini kazanıyor. Bursların kesilmemesi ve bölüme değil, öğrenciye bağlı olarak devam etmesi, üniversitemizi tercih edilebilir kılan önemli bir avantaj."