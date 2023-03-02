Çiftçi, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları mecliste anlattı

Çayırova Belediyesi’nin mart ayı olağan meclis toplantısında söz alan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, deprem bölgesinde yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Çiftçi, "Depremden hemen sonra Çayırova Belediyesi olarak da hızlı bir şekilde deprem bölgesine intikal ettik. Yaraları sarmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Çayırova Belediyesi’nin mart ayı olağan meclis toplantısında, deprem felaketi sebebiyle yaşamın yitiren vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantıda söz alan Başkan Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi’nin afet bölgesindeki çalışmalarına ilişkin meclis üyelerini bilgilendirdi. Çiftçi, "Ülkemizde meydana gelen deprem hepimizi derinden üzdü. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemiz bir deprem bölgesi. Fay hatlarının bulunduğu bir coğrafyada yaşıyoruz ve geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ülkemizde depremler olacak. Depreme hazırlıklı olmalıyız. Depremden hemen sonra Çayırova Belediyesi olarak da hızlı bir şekilde deprem bölgesine intikal ettik. Yaraları sarmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Çiftçi’nin konuşmasından sonra Çayırova Belediyesi’nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları anlatan video izlendi. Gündem dışı söz alan meclis üyeleri, asrın felaketi ile ilgili üzüntülerini ve önerilerini dile getirdi. Gündemde yer alan 3 madde de görüşülerek, oy birliğiyle karara bağlandı.