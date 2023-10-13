Çiftçi pancar şekeri fiyatından memnun değil

TürkŞeker’in açıkladığı fiyatlara tepki gösteren Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş, “Durum böyle giderse şekerde büyük sıkıntı oluşur, dışa bağımlılık artar” dedi.

Sadi Aktaş, “Açıklanan pancar fiyatları üreticileri ekim yapmaktan soğuttu. Göz göre, göre emeğimiz zarar ediyor. Türkşeker, 2023 şeker pancarı alım fiyatını, 100 TL, kota tamamlama primi de dahil ton başına bin 855 lira olarak açıkladı. Kotasını tamamlayamayan üretici bin 755 liradan pancarını satmak durumunda kalacak. Geçen yıl ton başına bin 450 lira olarak açıklanan şeker pancarı alım fiyatı bu sezon yüzde 27,93 artırılarak bin 855 liraya yükseltildi. Bu artışın, ton başına en az 14 polar pancar için, minimum 2 bin lira olması yönünde beklentimiz vardı” diye konuştu.

Aktaş, “Bursa bölgesinde 50 bin ton, Eskişehir bölgesinde 2 milyon ton pancar ekiliyor. Bu fiyatlara üretici artık pancar ekmez ve durum böyle giderse şekerde büyük sıkıntı oluşur ve dışa bağımlılık artar. Ekim olmadan önce fiyat açıklanmalıdır. İnsanlar önünü göremiyor. Tedbir alınmazsa pancar ekilecek üretici bulunamayacak” dedi.