Çiftçilere 'Trafikte görünür ol' eğitimi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tarafından Sultaniye Mahallesi’nde, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle "Trafikte görünür ol" projesi hazırlandı.

Karacabey İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’nun katılımıyla Sultaniye Mahallesi’nde yönelik verilen eğitim programına; Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Mahir Yağmur, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Bay, Karacabey Ziraat Odası, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve traktör sürücüleri katılım sağladı.

Çiftçilere; Traktörlerin devrilmeye karşı tertibatlarından rops demiri ve kabinin önemi, traktörlerin ön ve arka ışık donanımlarına ek olarak dönerli sarı ışık uyarı lambasının kullanılması, traktörlere bağlı römorkların, reflektör uyarı işaretleri ile görünür hale getirilmesi konularında trafik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Meydana gelebilecek traktör kazalarını önlemek ve durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla traktör sürücülerine 35 çift reflektör, devrilmelere karşı koruyucu tertibat olarak 1 adet rops demiri ile birlikte 3 adet dönerli sarı ışık uyarı lambası dağıtımı yapıldı.

Çiftçilere trafikte uymaları ve uygulamaları gereken kurallar hakkında da bilgiler verdi.