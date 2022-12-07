Çiftçilere ÇKS çağrısı

Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) yönetmeliğinde değişiklik yapılması Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÇKS başvuruları Eylül ve Aralık ayları arasında 4 aylık sürede olup, 2023 üretim yılı başvuruları 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceğinden, üreticilerin mağdur olmamaları için bu tarihe kadar kayıtlarını güncellemeleri gerekiyor.

Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir yeni yayımlanan ÇKS yönetmeliği hakkında bilgiler verdi. Aydemir, "Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için 31 Aralık 2022’e kadar odamıza gelerek bilgilerini güncellemeleri gerekmekte. Çiftçilerimizin desteklerden faydalanabilmeleri için ÇKS kayıtlarını yapmaları ve oda kayıtlarını güncellemelerini son güne bırakmadan yapmaları önemli. Tüm çiftçilerimize bol kazançlar dilerim" dedi.