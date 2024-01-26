Çiftçilere toprak, bitki ve su analizleri anlatıldı

Nilüfer Belediyesi, Çaylı Mahallesi’nde çiftçilere ‘Toprak, bitki ve su analizleri’ başlıklı eğitim düzenledi. Eğitimi gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Ali Turan, analiz yaptırmanın çiftçilerin parasını cebinde bırakacağını söyleyerek, “Mutlaka analiz yaptırın” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin, tarımsal üretimin artması ve çiftçinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla yaptığı çalışmalardan biri olan çiftçi eğitimlerine devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Çaylı Mahallesi’nde düzenlenen eğitimle çiftçiler, gübrelemede toprak, bitki ve su analizlerinin önemi hakkında bilinçlendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ali Turan, doğru tarım uygulamaları ve analizlerin, maliyeti düşüreceğini ve kaliteli üretim sağlayacağını ifade etti. Çiftçilere Nilüfer Belediyesi’nin “Tarımsal Analiz Laboratuvarı”ndaki çalışmalar hakkında bilgiler veren Turan, analiz için örneklerin nasıl alınacağını da anlattı.

Toprak analizlerine dayalı gübreleme programlarının uygulanmasının kaliteli ve bol ürün almayı sağladığına dikkat çeken Prof. Dr. Murat Ali Turan, “Toprak 17 tane besi elementi almak zorunda. Dengeli beslenen bitkinin hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. Gerekli miktarda gübre uygulaması ile de ekonomik açıdan fayda sağlayacaktır. Analiz yaptırmak sizlere maliyet getirmez tam tersi paranızın cebinde kalmasını sağlar. Bilinçsiz tarım gelişi güzel ilaç ve gübreleme maliyeti getirir” dedi.

Toprak, bitki ve su analizinin her yıl yapılmasının önemli olduğunu söyleyen Turan, gübrelemenin de elde edilen veriler çerçevesinde yapılmasıyla çiftçinin maliyetlerinin düşeceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Murat Ali Turan, sulama sularının kalite özelliklerinin ve içinde bulunan maddelerin bilinmesinin, toprak verimliliği ve devamlılığı yönünden önem arz ettiğini kaydetti.

Turan, Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Tarımsal Analiz Laboratuvarı”nın çok önemli bir hizmet verdiğini ifade ederek çiftçileri analiz yaptırmaya davet etti.