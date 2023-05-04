Çiftçilere yüzde 50 hibeli gübre dağıtımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 7 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 2 bin ton organomineral gübre desteği çerçevesinde üreticilere ürünleri teslim ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla "2023 Zirai Gübre Desteklemesi Projesi" çerçevesinde bu yıl meyve yetiştiriciliği yapan 7 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 2 bin ton organomineral gübre desteği veriyor. Bu çerçevede, desteğe ilgi gösteren üreticilere gübre dağıtımı sürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen, Kocaeli’nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan proje doğrultusunda, özellikle fındık, ceviz, kiraz, armut, ayva gibi meyve yetiştiricilerine yönelik gübre desteği ile il genelinde bu yıl 80 bin dekar tarım arazisi desteklenecek.

Kandıra ilçesinde gübrelerin üreticilere dağıtımı tamamlanırken, Büyükşehir Belediyesi eski itfaiye binası arkasındaki A Takımı hizmet binasının deposunda ise dağıtımlar devam ediyor. Desteğe ilgi gösteren çiftçiler, yüzde 50 hibeli ödeme dekontlarını ibraz ettirerek, araçlarıyla gübrelerini teslim alabiliyor.