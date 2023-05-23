Çiftçilere zeytin üretimi ve kalitesinin artırılması eğitimi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde çiftçilere zeytin üretimi ve kalitesinin artırılması hakkında eğitim verildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Ülkü Mahallesi’nde çiftçilere zeytinde budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla entegre mücadele, hasat teknikleri, sofralık zeytin ve zeytinyağı işleme, paketleme, muhafaza, zeytinde organik ve iyi tarım uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, zeytin üretimi ve kalitesinin arttırılması için il ve ilçe müdürlüklerince görevli personellerle birlikte araştırma enstitülerinde görevli uzmanlarının da eğitici olarak katıldığı bilgilendirme ve eğitim çalışmaları düzenlediklerini belirtti. Programa, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, Zeytin Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Samast, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.