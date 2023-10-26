Çiftçilerin yol mutluluğu

Kocaeli’nin kırsal mahallelerinde çiftçilerin arazilerine rahat bir şekilde ulaşabilmeleri stabilize yol çalışması yapıldı. Çalışmaların ardından yüzleri gülen çiftçiler, ulaşım kolay olunca daha çok ekip biçmeye ve üretmeye başladı.

Tarımın yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerde üreticilerin arazilerine konforlu şekilde ulaşabilmesi için köy, tarla ve bahçe yollarında genişletme ve düzenleme (reglaj) çalışmalarının tamamlamasının ardından, il genelinde tespit edilen 90 kilometrelik yolun stabilize çalışması da başlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi’ne bağlı ekipler; İzmit, Derince, Körfez, Kandıra, Gölcük ve Kartepe’de tespit edilen ulaşıma elverişsiz toprak tarla yollarına 240 bin ton stabilize malzeme serimi yaptı. Silindir ile sıkıştırılarak daha dayanıklı hale getirilen yaklaşık 90 kilometrelik yolun 80 kilometrelik kısmı tamamlandı. Çalışmaların kasım ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Aynı zamanda Muhtarlık İşleri Dairesi’ne bağlı ekipler, Kocaeli’nin en ücra mahallelerine kadar hizmetleri vatandaşların ayağına kadar ulaştırıyor. Bu destekler çerçevesinde, A Takımı ekipleri, çiftçilerin su sıkıntısı çekmemesi, su kayıplarının en aza indirilmesi, kış aylarında da su taşkınları ve sel baskınlarının önlenmesi amacıyla İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerindeki yaklaşık 100 bin dekar tarım arazisinin sulandığı sulama kanallarının temizlik ve bakım çalışmalarını geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı.

Muhtar ve arazi sahiplerinin talebi üzerine Kandıra, İzmit, Derince, Körfez, Karamürsel, Gölcük ve Kartepe ilçelerinde tespit edilen 4000 kilometre yolda genişletme ve yol açma (reglaj) çalışmaları da tamamlandı.

İki ilçe birbirine bağlanıyor

Öte yandan, Derince ve Körfez ilçesini birbirine bağlayan köylerdeki ortak tarım arazilerinden geçen 8 kilometrelik yolda genişletme ve stabilize çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlar, yeni yapılan yol sayesinde iki ilçeye kısa zamanda ulaşım sağlayabilecek. Daha önce bozuk ve özellikle kışın çamurlu yollarda tarım arazilerine gitmekte zorluk çeken çiftçiler, çalışmaların tamamlanmasıyla tarla ve bahçelerine hem traktörleri ile hem de otomobilleriyle rahat ve konforlu bir şekilde gidip gelebilecek.

"On numara bir çalışma oldu"

Çalışmalarından memnun olan Kandıra Lokmanlı Mahalle Muhtarı İrfan Özer, "Tahir Başkanımız köyümüze ziyarete geldiğinde yolların yapılmasını talep etmiştik, kendisi de söz vermişti. Sözünü tuttu ve hemen ekipleri gönderdi. Eskiden çift çeker traktörle bile gitmekte zorlanırken şimdi çiftçilerimiz özel araçlarıyla bile tarla ve bahçelerine rahatça gidip gelebiliyor. Yapılan bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Büyükakın ve ekibine, mahallem adına teşekkür ediyorum. Çok güzel hizmetler yapılıyor. Bundan mahalle halkımız da memnun. On numara bir çalışma oldu. Başkanımız ayrıca selden zarar gören çiftçilerimize tamamı hibe gübre ve tohum desteği de vermişti. Allah ondan razı olsun" dedi.

"90 yaşındaki babamı, yol bozuk olduğu için yürütmek zorunda kalmıştım"

Yollarda sürekli mağduriyet yaşandığını ifade eden Kandıra Sinanlı Bilallı Mahallesinden Zeynel Gürses, "Özellikle kış aylarında sıkıntı oluyordu. Çiftçiler hasat yaparken çok zorlanıyordu. 90 yaşındaki babamı, yol bozuk olduğu için yürütmek zorunda kalmıştım. Yollarımız çok güzel oldu" diye konuştu.

"Ulaşım kolay olunca çiftçiler daha çok ekip biçmeye, üretmeye başladı"

Kandıra Kırkarmut Mahalle Muhtarı Mehmet Bakaç ise "Yollarımız yapıldı. Herkes bahçesine, tarlasına rahat ve konforlu bir şekilde gidebiliyor. Mahalle sakinlerinin Başkana selamı var. Çok teşekkür ediyorlar. Bu bölgenin tek geçim kaynağı tarım. Daha önce yolumuz yoktu, olanlar da çok bozuktu. Şimdi çok rahat oldu. Ulaşım kolay olunca çiftçiler daha çok ekip biçmeye, üretmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"Bu yol çok büyük bir değer kattı"

Artık modern tarıma geçtiklerini kaydeden Derince Çavuşlu Mahalle Muhtarı İsmail Turan, "Traktörle değil, biçerdöverle hasat yapıyoruz. Biçerdöverlerin tablosu büyük ve geniş olduğu için bu yol yapılmadan önce geçmekte zorlanıyordu. Mısır slajlarını tarlada hayvanlarına veriyorlardı. Şimdi mısır makineleriyle biçiliyor, kurutuluyor, ambara taşınabiliyor. Bölgede çok geniş bir alanda tarım yapıldığı için bu yol çok büyük bir değer kattı" şeklinde konuştu.