Çiftçilerin yüzü milli Ayçiçek tohumuyla gülüyor
Silivri Belediyesinin üreticilere yönelik 7 milyon TL değerindeki 2023 paket milli hibrit ayçiçek tohumu desteği devam ediyor. Gazitepe ve Kadıköy mahallelerinde düzenlenen Milli Hibrit Ayçiçek Tohumu Dağıtım Törenleri ile 220 çiftçiye 770.000 TL değerindeki 220 paket yerli ayçiçek tohumu dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle 2.700 dönüm araziye ekim yapabilecek.
ILDİZ: “BAŞKANIMIZ ÜRETİME VERDİĞİ DESTEĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIRIYOR”
Gazitepe’deki törende konuşan Gazitepe Mahallesi Muhtarı Secattin Ildiz, “Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, 2019 yılında çıktığı yolda 4 seneyi geride bıraktı. Bu süre içerisinde yaşanan onca olumsuzluğa rağmen tarım ve hayvancılığa verdiği desteği her geçen gün artırarak devam ettirdi. Bugün de yerli ve milli ayçiçek tohumu dağıtımı gerçekleştiriyor. Başkanımıza bu katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.