Çiftçilerin yüzü milli Ayçiçek tohumuyla gülüyor

ILDİZ: “BAŞKANIMIZ ÜRETİME VERDİĞİ DESTEĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIRIYOR”

Gazitepe’deki törende konuşan Gazitepe Mahallesi Muhtarı Secattin Ildiz, “Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, 2019 yılında çıktığı yolda 4 seneyi geride bıraktı. Bu süre içerisinde yaşanan onca olumsuzluğa rağmen tarım ve hayvancılığa verdiği desteği her geçen gün artırarak devam ettirdi. Bugün de yerli ve milli ayçiçek tohumu dağıtımı gerçekleştiriyor. Başkanımıza bu katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

