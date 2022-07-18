Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Trakya'daki ayçiçeği tarlalarından sonra Silivri'deki köylerde de çayır tırtılı görülmesi üzerine Kaymakam, Belediye başkanı ve İlçe Tarım Müdürü çiftçilerle fikir alışverişinde bulundu.
Yapılan toplantıyı sosyal medya hesabından duyuran Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz “Kaymakamımız sayın Tolga Toğan, İlçe Tarım Müdürümüz Nuri Ertuğrul ve muhtarlarımızla birlikte Bekirli, Akören ve Kadıköy mahallelerimizde #ayçiçek ekili tarlalarda görülen tırtılla mücadele konusunda çiftçilerimizle istişarelerde bulunduk.” İfadelerine yer verdi.