SON
DAKİKA
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ünlü eğitimci Arıkan'ın katil zanlısı mahkemedeki suçlamaları kabul etmedi
Bakan Yardımcısı Pakdil'den tırtıl istilası konusunda rahatlatan açıklama: 'Ürkütücü bir tablo yok'
Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek, son yolculuğuna uğurlandı

Çiftçilerle istişarelerde bulundular

Trakya'daki ayçiçeği tarlalarından sonra Silivri'deki köylerde de çayır tırtılı görülmesi üzerine Kaymakam, Belediye başkanı ve İlçe Tarım Müdürü çiftçilerle fikir alışverişinde bulundu.

Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Yapılan toplantıyı sosyal medya hesabından duyuran Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz “Kaymakamımız sayın Tolga Toğan, İlçe Tarım Müdürümüz Nuri Ertuğrul ve muhtarlarımızla birlikte Bekirli, Akören ve Kadıköy mahallelerimizde #ayçiçek ekili tarlalarda görülen tırtılla mücadele konusunda çiftçilerimizle istişarelerde bulunduk.” İfadelerine yer verdi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Yusuf Eker

Bakmadan Geçme

15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu
15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu
Sayalar firarisi özel operasyonla yakalandı
Sayalar firarisi özel operasyonla yakalandı
Çorlu'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Çorlu’da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Başkan Yılmaz'dan yoğun bayram mesaisi
Başkan Yılmaz’dan yoğun bayram mesaisi
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin