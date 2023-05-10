Çiftçinin fidesi İzmit Belediyesinden

İzmit Belediyesi, 10-13 Mayıs tarihleri arasında 52 köyde çiftçilere domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtacak.

İzmit Belediyesi, çiftçiye desteklerine her yıl yenilerini ekleyerek devam ediyor. "Köylerde sebze üretmeyen kalmasın" sloganıyla her yıl düzenli olarak yapılan sebze fidesi dağıtımı bu yıl 10-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 52 köyde çiftçilere domates, biber ve patlıcan fidesi teslim edilecek.