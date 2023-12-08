Çiftçinin yüzünü güldürecek ekim

Mamak Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilere destek olmak adına sertifikalı tohum üretimi için arpa ekimi gerçekleştirdi.

Metropoliten bir şehir görünümüne sahip Mamak’ta 64 mahallenin 9 tanesi kırsal nitelikte olup, Mamak Belediyesi bu kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilere destek ve yardımlarını sürdürüyor.

Ekipler, Ortaköy Mahallesi’nde Mamak Belediyesi zirai ekim alanında sertifikalı tohum üretimi için arpa ekimi gerçekleştirdi. Ekimde alternatif gelişme tabiatında, sağlam saplı, yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta, başak kırılıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli bir çeşit olan burakbey cinsi arpa tercih edildi.

Çiftçi dostu bir belediye olarak, çiftçi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Kırsal kalkınma, satrateji, plan ve projelerimizle çiftçi kardeşlerimizin her zaman yüzünü güldürmek istiyoruz. Güzel Mamak’ımızın ismini tarım ilçeleri arasına yazdırmak bizim için mutluluk sebebi” dedi.