Çiftçiye 27 milyonluk destek: Traktörler tarlalara indi, mısır ekimi başladı

Kocaeli’de yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu desteği kapsamında mısır ve yonca tohumlarının çiftçilere dağıtımı sürüyor. 14 tarım kredi kooperatifi üzerinden dağıtılan tohumları teslim alan üreticiler, destekle birlikte tarlalarında ekim çalışmalarına başladı. 27 milyon TL’lik proje ile 32 bin dekar arazinin üretime kazandırılması hedefleniyor.

Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yüzde 75 hibeli "Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" kapsamında mısır ve yonca tohumlarının çiftçilere dağıtımı sürüyor. 30 Nisan Perşembe günü Derince Çavuşlu Mahallesi’nde KBB Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla düzenlenen törende, ilkbaharlık yem bitkisi tohumlarının dağıtım süreci resmen başlamıştı. Bu kapsamda üreticiler, ilçe bazındaki toplam 14 tarım kredi kooperatifinden teslim aldıkları tohumları toprakla buluşturmaya başladı. Dağıtımın yarın mesai bitimine kadar tamamlanması hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa yönelik destekleri, hem üreticilerin maliyet yükünü azaltıyor hem de üretimi artırmayı amaçlıyor. Özellikle yem bitkisi tohumları, hayvancılık yapan çiftçiler için yem maliyetlerini düşürerek önemli avantaj sağlıyor.

32 bin dekar arazi tarıma kazandırılıyor

Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" doğrultusunda, Kocaeli genelinde 9 ilçe ve 186 mahallede toplam bin 600 çiftçiye destek veriliyor. Proje çerçevesinde 3 bin 350 paket mısır ve 4 bin 100 paket yonca tohumu dağıtılarak, toplam 85 ton yem bitkisi tohumu üreticiyle buluşturuluyor. Yaklaşık 27 milyon TL’lik destek sayesinde 32 bin dekar tarım arazisinin yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor.

Tohumunu alan çiftçi tarlaya koştu

Kocaeli’de yem bitkisi tohumu desteğinden faydalanan çiftçiler, teslim aldıkları mısır ve yonca tohumlarıyla birlikte vakit kaybetmeden tarlalarının yolunu tuttu. Traktörlerine binerek üretim sezonuna hızlı başlangıç yapan üreticiler, büyük heyecan ve umutla tohumları toprakla buluşturdu. Toprağın bereketine inanan çiftçiler, sağlanan desteklerin kendileri için büyük moral kaynağı olduğunu ifade etti. Bu tür can suyu desteklerin üretimi ayakta tuttuğunu dile getiren üreticiler, hem ekim alanlarını genişlettiklerini hem de daha verimli sezon beklediklerini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 75 hibeli "Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" kapsamında üreticiler, mısır ve yonca tohumlarını 9 ilçedeki 14 tarım kredi kooperatifinden teslim alıyor. Dağıtımların 8 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlanması planlanıyor.

Desteklerden duydukları memnuniyeti dile getiren çiftçiler, Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Üreticiler, bu yıl hasadın bol ve bereketli geçmesini temenni ederken, emeklerinin karşılığını alacaklarına inandıklarını belirtti.