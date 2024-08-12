Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, çiftçiye destek için vatandaşlara 2 ton ücretsiz karpuz dağıtımı gerçekleştirdi.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, çiftçinin yaşadığı ekonomik krize karşı sessiz kalmayarak büyük bir yardımda bulundu. Çiftçiden aldığı karpuzu vatandaşa ücretsiz bir şekilde dağıtarak hem çiftçinin ekonomisine destek oldu hem de bu tür durumda çiftçiyi yalnız bırakmayacağını belirtti. Başkan Dilsiz, yaptığı açıklamada, “Tarlada kalan ürünleri satın alarak vatandaşımızın sofrasına bereket karmak amacıyla meydanda ücretsiz karpuz dağıtımı gerçekleştirdik. Çiftçimizin durumuna sessiz kalmadık ve kalmayacağız” dedi.

Yapılan destek sonrası çiftçiler Başkan Dilsiz’e teşekkür etti.