Çiftçiye sıcak hava uyarısı: Hastalık ve zararlılar arttı

Sıcak hava ve nemin artmasıyla birlikte pancar, soğan ve mısır tarlalarında hastalık riski yükseldi, ziraat mühendisi çiftçileri uyardı.

Hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının yükselmesi, yoğun olarak ekilen pancar, soğan ve mısır başta olmak üzere birçok üründe hastalık riskini artırdı. Ankara’nın Polatlı ilçesinde sahada incelemelerde bulunan Ziraat Mühendisi Kerem Güler, çiftçileri koruyucu ilaçlamaları ihmal etmemeleri ve sulama düzenine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

"Hastalık bir tarlaya girdiği zaman mücadelesi hem çok külfetli hem de çok masraflı oluyor"

Polatlı bölgesinde özellikle pancar ve soğan ekildiğini, son dönemlerde ise sıcaklıkları yükselmesine ve nem oranının da oldukça artmasına değinen Gürel, "Hastalık riski bu hava durumuyla bir hayli artacaktır. Çiftçilerimizin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Hastalık bir tarlaya girdiği zaman geri dönüşü ve mücadelesi hem çok külfetli hem de çok masraflı oluyor. İlaçlamaların muhakkak geç olmadan yapılması, aşırı sulamaya dikkat edilmesi ve aşırı sulamadan kaçınılması çok önem arz etmekte. Mısırda da beyazsinek zararını biz arazide yapmış olduğumuz kontrollerde çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Empoasca dediğimiz zararlı ile tek bir ilaçlı mücadeleyle başa çıkamıyoruz. Belli periyotlarda ilaçlamalarını aksatmadan çiftçilerimizin yapmaları lazım. Şu an maalesef yağmurlama ile mısır yetiştiriciliği bölgemizde gerçekleşiyor ama damlamaya geçilmeli. Hem su tasarrufu yönünden hem doğacak hastalık, zararlı yönünden çok önem arz etmekte. Damlamanın da verime özellikle mısır tarımındaki verimi artırdığı bilinen bir gerçek. Bunlara dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

"1 yıllık emek zayi olmasın, çiftçilerimiz dikkatli olsun"

Gürel, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sonuç olarak çiftçimizin burada bir yıllık emeği var. Yapacağımız en ufak bir gecikme, kaçıracağımız en ufak bir hastalık zararlı bizlere çok büyük maddi manevi külfet ve zararla geri dönüyor. 1 yıllık emek zayi olmasın, çiftçilerimiz dikkatli olsun. Sıkıştıkları, çözemedikleri yerde bizler gibi ziraat mühendislerine muhakkak danışsınlar. Bunlar çok önemli. Herkese bol bereket dolu sezon diliyorum."

Yaz döneminde üretimi süren pancar, soğan ve mısır gibi ürünlerin sağlıklı şekilde hasat edilebilmesi için çiftçilerin ileri haftalarda hastalık ve zararlılara karşı daha dikkatli olmaları bekleniyor.