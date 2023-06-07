Çiftçiye su kaynaklarının doğru kullanımı eğitimi

Kırklareli’nin Vize ilçesine balı Çavuşköy çiftçisine, su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi konulu eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının 2022-2023 yıllarında 81 ilde uygulamaya koyduğu sulama eğitim programı çerçevesinde, Vize ilçesine bağlı Çavuşköy’de su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi konulu eğitim düzenlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik görevlileri tarafından verilen eğitimde, su kaynaklarının kullanım hakları ve suyun kullanımında hukuki yaklaşım, su kaynaklarının yönetim çalışmaları konularına anlatıldı.

Eğitim programına, Vize Tarım ve Orman İlçe Müdürü Şeyda Burcu Görsu, İlçe Müdürlüğü teknik personelleri ve üreticiler katıldı. Eğitim sonunda ise üreticilerin karşılaştıkları problemler ve bunların çözümü üzerine istişare yapıldı.