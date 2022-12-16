Çiftehavuzlar Mevlana Camii'ne Osmangazi hizmeti

Osmangazi Çiftehavuzlar Mahallesi’ndeki Mevlana Camii ve Kur’an kursu, Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan tadilat ve çevre düzenleme çalışmalarıyla yenilendi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cuma namazı sonrası Kur’an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Vatandaşların ibadetlerini daha rahat ve konforlu bir ortamda yerine getirebilmesi adına camilere yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Osmangazi Belediyesi, Çiftehavuzlar Mahallesi Mevlana Camii’nin bahçesi ile Kur’an kursunu yeniledi. Cuma namazını Mevlana Camii’nde kılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, cami çıkışında cemaat ile sohbet edip, birlikte dua ederek yapılan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte tadilat ve çevre düzenlemesi tamamlanan Kur’an kursunu ziyaret eden Başkan Dündar, burada eğitim gören öğrencilerle buluştu. Çalışmalar hakkında kurs görevlilerinden bilgi alan Başkan Dündar, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun da camiye ve Kur’an kursuna desteklerinden dolayı Başkan Dündar ve belediye yetkililerine teşekkür etti.