Çiftlik alev alev yandı, çok sayıda tavuk telef oldu

Bursa’da bir çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk telef olurken çiftlikte yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çiftlikte henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çiftliği sararken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat boyunca müdahale ederken çiftlik içinde bulunan tavuklar telef oldu.

Çiftliğin alev alev yanma anı cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.