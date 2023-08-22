Çiftlik köyüne seyyar yangın söndürme tankı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çiftlik Köyü'ne yangın söndürme tankı tahsis edildi.

Çiftlik köyüne seyyar yangın söndürme tankı
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Çiftlik Köyü’ne yangın söndürme tankı tahsis edildi.

Çiftlik Köyü Muhtarı Adem Çetinkaya, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hibe edilen 2,5 tonluk seyyar yangın söndürme tankının Çanakkale’den gidip alındığını belirterek, “Dardanos Yangın Hareket Merkezi’nden aldığımız seyyar yangın söndürme tankını köy merkezimize köy camisinin yanına koyduk” dedi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Muhtar Çetinkaya, Çanakkale Valisi başta olmak üzere Yenice Kaymakamlığı’na ve Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, tankın iyi günlerde kullanılması temennisinde bulundu.