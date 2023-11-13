Çiftlik Kültür Merkezi spor okuluna dönüştü

Tadilatı tamamlanan Çiftlik Kültür Merkezinde açılan Gölcük Belediyesi Spor Kulübü ücretsiz tekvando kursunda çocuklar ilk antrenmanına çıktı.

Gölcük Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanarak hizmete açılan Çiftlik Kültür Merkezinde ücretsiz tekvando kursu eğitime başladı. Gölcük Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde hizmete açılan kursa başlayan çocuklar ilk antrenmanlarına çıktı. Antrenmanı ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, geleceğin yıldız sporcu adaylarına başarılar diledi.

Öte yandan, her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda branşta eğitime devam edecek olan GÖLMEK, eğitim ağına bu yıl eklenecek olan Çiftlik Kültür Merkezi’nde 7 ayrı branşta kursiyerlerine yeni yetenekler kazandıracak. Halen başvuruları kabul eden GÖLMEK, yeni adresinde Eğitmen Feyza Sıvacı tarafından kat’ı sanatı ve çini desenleri, kitre bebek, deri işlemeciliği, keçe işlemeciliği, giyim ve mefruşat branşlarında eğitimler verecek.