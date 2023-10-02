Çiftlikköy Belediyesi'nden dünya şampiyonu Çavuşoğlu'na 2 milyon lira ödül

Çiftlikköy Belediye Meclisi’nde dünya şampiyonu olan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu’na 2 milyon, antrenörü Murat Gençtürk’e de 300 bin lira para ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Çiftlikköy Belediye Meclisi’nin Ekim ayı birleşimi Ali Murat Silpagar başkanlığında gerçekleştirildi. Çiftlikköy Belediye Meclis Salonu’nda yapılan oturumunda dünya şampiyonu olan Çiftlikköy Belediyespor güreşçisi Buse Tosun Çavuşoğlu ve antrenörü Murat Gençtürk’e ödül verilmesi teklifi gündeme geldi.

Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, burada yaptığı konuşmada, “Sporcumuz Buse, dünya şampiyonluğu ile hepimize büyük bir gurur yaşattı. O’nu ve antrenörü Murat Gençtürk’ü bir kez daha tebrik ediyorum bizlere yaşattıkları bu büyük gurur ve onur için. Belediye mevzuatında Dünya Şampiyonu olan güreşçimize ödül verilebileceğine dair madde var, ona istinaden bu teklif Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Şampiyonumuza ve antrenörümüze helal olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Buse Tosun Çavuşoğlu’na 2 milyon lira, antrenörü Murat Gençtürk’e ise 300 bin lira para ödül verilmesi oybirliği ile kabul edildi.