Çiftlikköy Belediyesi'nden Kazımiye Deresi'nde temizlik

Yalova ile Çiftlikköy sınırını oluşturan Kazımiye Deresi’nin eski devlet hastanesi arkasından sahile kadar olan kesiminde dere yatağı temizliği ve zemin onarım çalışmaları yapılıyor.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, dere yatağının İzmit Karayolu’ndan Çiftlikköy sahiline kadar olan 800 metrelik kısmında yapılacak olan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların en geç 1,5 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirten Başkan Silpagar, “İş makineleri ile dere yatağının temizlenmesinin yanı sıra, zeminde zamanla tahrip olan ve bakım gerektiren yerlerin de onarımları gerçekleştirilecek. Kazımiye Deresi’nde hastane binası arkası, Yaşar Okuyan Parkı’nın sınırı ve Şevket Yılmaz Caddesi’nin denize kadar olan kesimlerinde yapılacak çalışmaların Kasım ayı başına kadar bitirilmesini öngörüyoruz. DSİ 13.Şube Müdürlüğü ekipleri ile ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmaları yürütüyor. Dere ağzı genişletmesi çalışması da dahil olmak üzere, tamamlandığı zaman Sahil Mahallemizin bu kısmında bize en yoğun gelen taleplerden birini daha çözüme kavuşturmuş olacağız” açıklamasında bulundu.