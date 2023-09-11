Çiftlikköy Belediyesi'nden öğrencilere eğitim seti hediyesi

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla ilçedeki tüm öğrencilere eğitim seti hediye etti.

Çiftlikköy GSD İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerini ziyaret eden Başkan Silpagar, minik öğrencilerin okula başlama heyecanlarını paylaşarak, eğitim öğretim setlerini kendisi takdim etti. Okul Müdürü Coşkun Öztürk’le birlikte sınıfları dolaşan Başkan Silpagar, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize eğitim setlerimizi hediye ederek destek vermek istedik. Çiftlikköy’de okula başlayan yüzlerce minik öğrenciye dağıtımını yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim setlerimizin içinde toplam 13 parça defter, kitap ve kitapçık bulunuyor. Güle güle kullansınlar. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve Milli Eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.