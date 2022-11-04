Çiftlikköy Belediyesi'ne EKOMAT Projesi'nden ödül

Türkiye’de gerçek depozito iade makineleri ile yürütülen pilot proje olarak 17 Haziran 2022’de Yalova merkezi ve Çiftlikköy’de başlatılan EKOMAT Projesi’nde ilk 120 günün ardından projeye destek veren iki belediyeye ödülleri takdim edildi.

Yalova Engelsiz Kafe’de gerçekleşen programda Çiftlikköy Belediyesi’nin ödülünü Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar adına Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kaplan teslim aldı. İlk 120 günlük süre içerisinde Ekomat’ı en fazla kullanan ilk 5 kişiye de motivasyon ödülleri takdim edildi. Çiftlikköy’de yaşayan Sibel Bay ve Serdar Özpirinci, Yalova genelinde Ekomat’a en fazla atık atarak geri dönüşüme destek veren ilk 5 kişi arasında yer aldı.

“Çiftlikköylüler 3 ayda 71 bin kez kullanmış”

Silpagar, Ekomat Projesi’ne pilot ilçe olarak katılmalarının son derece yerinde uygulama olduğunu ifade ederek, “3 aylık süre içinde Çiftlikköylü hemşerilerim Ekomat’ı kullanarak geri dönüşüme verdikleri katkıyla bu konudaki duyarlılıklarını gösterdi. Çiftlikköy’de Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 32 bin 176’sı cam atık, 35 bin 114’ü plastik atık ve 4150’si metal atık olmak üzere toplam 71 bin 430 kere Ekomat kullanılmış. EKOMAT depozitolu iade makinaları projesini Türkiye’de uygulayan ilk ilçe olarak bundan dolayı son derece mutluyuz” diye konuştu.