Çiftlikköy Belediyesi'nin kış kurslarına büyük ilgi

Çiftlikköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde başlayan ücretsiz kış dönemi kurslarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kayıtların ilk gününde Çiftlikköy Belediyesi Kültür Merkezi’ne adeta akın eden Çiftlikköylüler, kurslara kayıt yaptırmak için form doldurma sırasına girdi. Belediye bünyesinde bu sezon verilen kursların sayısının arttırıldığını dile getiren Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, 2023-2024 kış döneminde 16 farklı branşta toplam 700’e yakın kursiyerin ücretsiz hobi ve spor kurslarından faydalanacağını belirterek şöyle konuştu:

“Belediyemiz bünyesinde her mahalleden hemşerilerimizin, çocuklarımızın katılabileceği çeşitli kurslarımız, yaz döneminin ardından kış döneminde yeni kursların da eklenmesiyle devam ediyor. 2023-24 kış döneminde kültür, sanat ve sportif kurslarımıza 700’ün üzerinde kayıt alıyoruz. Bu yıl 16 branşla en fazla branş açtığımız sene oldu. Her alanda Çiftlikköylülere en iyi hizmeti ulaştırmak ve sosyal belediyeciliğin, halka ulaşan belediyeciliğin gereklerini yerine getirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Belediyemiz bünyesindeki kurslarımız, ilçenin her mahallesinde yaşayanların ulaşabileceği farklı mekanlarda gerçekleştiriliyor. 500 Evler ve Sultaniye Mahallesi sakinlerimiz için 500 Evler Kültür Merkezimizde kurslarımız oluyor. Kültür Merkezimizde mevcut alanımızda haftanın her günü farklı kurslarımız oluyor. Çiftlikköy Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımıza layık oldukları kalitede hizmet sunmayı hedefliyoruz. Kurslarımıza tüm halkımızı bekliyoruz.”

Çiftlikköy Belediyesi Kış Dönemi kursları arasında sportif kurslar olarak jimnastik, masa tenisi, dart, karate, güreş, yoga yer alıyor. Hobi kursları bağlama, gitar, keman, robotik kodlama şeklinde olurken, koro çalışmaları Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği branşlarında yapılacak. Bu dönem, sadece kadınlara yönelik olarak zumba, pilates, step-aerobik kurslarının yanı sıra, kız çocuklarının da katılabileceği hat sanatı kursları verilecek.