Çiftlikköy Belediyesi'nin Maviden Yeşile Projesi'ne bir ödül daha

Türkiye Kalite Derneği Kalder’in düzenlediği İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri’nde Çiftlikköy Belediyesi ‘Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe’ Projesi ile ödüle layık görüldü.

Ankara’da gerçekleştirilen ödül törenine proje ekibiyle birlikte katılan Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, yosundan verimli toprak elde ettikleri projenin, yenilikçi ve ilham verici yönüyle ödüle layık bulunmasından dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Silpagar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Çiftlikköyümüz Marmara Denizi’nin kıyısında yer alıyor, yeşil ile mavinin birleştiği güzide bir ilçesiyiz. Benim çocukluğumdan beri Çiftlikköy yosunları akıntılarından dolayı bir sorun teşkil ediyor. Biz her sabah beşte altıda o yosunları toplarız. Fakat ertesi gün bütün Marmara denizi akıntıları Çiftlikköy’e olduğu için akşama yine o yosunlar toplanır. Dolayısıyla bu yosunlara bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Ve yosundan bir toprak oluşturduk, gübre diyelim buna. Bu toprak seralarda, evlerde verimli toprak olarak kullanılıyor. Hem sorunu çözmüş olduk, hem de Çiftlikköyümüzün mavisini daha da temizlemiş olduk” dedi.

“Modern, akıllı ve dirençli şehir olma yolundayız”

Çiftlikköy’e bir ödül daha kazandırmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Silpagar, “Projelerimiz ve hizmetlerimiz ile modern, akıllı ve dirençli bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir geleceğine verilebilecek katkıların değerlendirildiği ve saygın kuruluşların yer aldığı bu yarışmada, değerli jüri üyeleri tarafından değerlendirildik. İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri’nde Yerel Yönetimler Kategorisi’nde ödüle layık görüldük. Tüm emek veren çalışanlarımıza teşekkür ediyor, değerli Kalder yönetimi ve jüri üyelerine şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.