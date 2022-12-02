Çiftlikköy'de Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri tamamlandı

Çiftlikköy Belediyesi, Avrupa genelinde atık önleme konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen ve her yıl kasım ayının sonunda geniş katılımlı etkinliklerle gerçekleştirilen Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinliklerini tamamladı.

2022’de ‘Döngüsel ve Sürdürülebilir Tekstil’ temasıyla yapılan etkinlikler çerçevesinde Çiftlikköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bir dizi etkinlik organize etti. Atık azaltımını vurgulamak amacıyla Özel Masal Bakım Evi öğrencileri, artık oynamadıkları küçük yaş grubu oyuncaklarını değerlendirerek yeni açılan Taşköprü Belediyesi Anaokulu ile paylaştı. Çiftlikköy Belediyesi ekipleri de oyuncakların kreşler arasındaki değişimine yardımcı oldu.

Seminerler ve fabrika gezileri gerçekleştirildi

İkinci etkinlik gününde, Çiftlikköy GSD Eğitim Vakfı Ortaokulu ve bir kolejin öğrencilerinin katılımıyla Çiftlikköy Belediyesi ekipleri tarafından Avrupa Atık Azaltım Haftası ve sıfır atık yaklaşımı konularında bilgilerin verildiği seminerler gerçekleşti. Bir diğer etkinlikte ise tekstil ürünlerinin üretim süreçlerinde kullanılan çevre dostu yaklaşımlarını incelemek için Çiftlikköy Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileriyle birlikte, sürdürülebilir tekstili destekleyen markaların kullandığı iplikleri üreten Aksa’nın atık su arıtma tesisine ziyaret düzenlendi.

Öğrenciler sürdürülebilir modayı defileyle sundu

Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla düzenlenen son etkinlik bir kolejde Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın da katılımıyla yapıldı. Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin sergisinin yanı sıra GSD İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin modellik yaptığı sürdürülebilir moda defilesi büyük ilgi toplarken kolejin vurmalı çalgılar ekibi de, geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığı perküsyon gösterisiyle beğeni topladı.

Başkan Silpagar’dan teşekkür plaketi

Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda Çiftlikköy’de düzenlenen etkinliklerin dolu dolu geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, hafta boyunca yapılan organizasyonlara destek veren öğrenciler adına okul müdürlerine teşekkür plaketlerini takdim etti. Başkan Silpagar, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, “Hafta boyunca bir çok etkinliğe imza atan ekiplerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Döngüsel ve Sürdürülebilir Tekstil temalı 2022 Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinliklerimize emek veren belediye çalışanlarımızla birlikte Çiftlikköy’de güzel etkinlikler yaptık ve bu konuda gençlerimizin de katkılarıyla bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.